РИАМО - 31 авг. По требованию полиции в субботу на станциях метро, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за большого количества зрителей концерта Макса Коржа, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

Пассажиров просят быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.

«Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания концерта. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами», — говорится в сообщении.

Концерт Макса Коржа начнется на стадионе «ВТБ Арена» в 19:00. Ближайшие станции метро — «Динамо» и «Петровский парк».