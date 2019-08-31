РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 31 авг. Глава городского округа Котельники Андрей Булгаков поздравил жителей с Днем города, праздничные мероприятия проходят в субботу в городском парке, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня у нас у всех праздник – День города. Крайний год у нас был очень насыщенный, мы многое сделали для города, но также многое предстоит сделать. Те задачи, которые ставит перед нами губернатор Московской области Андрей Воробьев, важные, за ближайшие пять лет надо многое сделать для того, чтобы город был комфортный, благоустроенный, с школами и садиками. Наши жители этого заслуживают. Котельники – только вперед!» – сказал Булгаков.

В ходе празднования Дня города Булгаков вручил нагрудный знак за большой вклад в социально-духовное развитие протоиерею Люберецкого благочиния Павлу Судареву.