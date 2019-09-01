РИАМО - 1 сен. В подмосковном музее «Новый Иерусалим» в воскресенье пройдет программа «Истоки славянской письменности», предназначенная для детей школьного возраста (3-8 классы), говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Программа охватывает обширный период истории России, начиная с Древней Руси и заканчивая Новым временем. Она систематизировано описывает периоды становления письменности и особенности книгопечатания», – говорится в сообщении.

Дети узнают много нового о том, кто мог учиться на Руси, как проходили занятия и увидят примеры задач. Отдельное внимание будет уделено реформам Петра Первого.

В первой части программы состоится познавательная экскурсия по экспозиции музея «Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII–XX веков». Экскурсовод расскажет о грамматике Мелетия Смотрицкого, которую Михаил Ломоносов называл «вратами своей учености», а также о других старинных книгах, представленных на выставке.

Во второй части пройдет увлекательный мастер-класс «Напиши свое имя кириллицей». С помощью пера и чернил можно будет написать не только свое имя, но и свой возраст, используя старославянский алфавит – кириллицу.