РИАМО – 31 авг. Карантин по бешенству животных, установленный в июне 2019 года, сняли в Одинцовском городском округе, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (30 августа 2019 года – ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 26 июня 2019 года», – говорится в документе.

Карантин сняли в деревне Измайловка, а также от северной границы села Немчиновка до западной границы села Усово, далее от южной границы поселка дома отдыха «Озера» и далее на восток вдоль границы Одинцовского городского округа до северной границы села Немчиновка.

Бешенство – это смертельно опасное заболевание. Оно может передаваться в том числе при укусе со слюной животного. Единственный способ не заболеть – вовремя сделать прививку, благодаря которой появится иммунитет против бешенства.