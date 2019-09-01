РИАМО – 1 сен. Международная платежная система Mastercard и Московский метрополитен с воскресенья запускают акцию для пассажиров метро и Московского центрального кольца (МЦК), сообщается на сайте системы.

В частности, при оплате проезда в одно касание на турникете картами Mastercard на пластике, в телефонах или любых других носителях одна поездка обойдется пассажирам всего в 26 рублей – это более чем на 50% ниже стоимости разового билета.

«Таким образом, если совершать две поездки в метрополитене каждый рабочий день, за месяц можно сэкономить свыше 1 тысячи рублей. Воспользоваться предложением смогут держатели карт Mastercard любого банка, жители и гости столицы», - отмечается в материале.

В этом году возможность оплаты проезда банковскими картами прямо на турникетах появилась на всех станциях Московского метрополитена. Теперь на каждой станции установлено минимум по два турникета с возможностью бесконтактной оплаты – они расположены в противоположных концах турникетной линейки и для удобства пассажиров дополнительно отмечены специальными наклейками.



Чтобы совершить поездку со скидкой, достаточно приложить карту к бесконтактному ридеру. Стоимость поездки сначала спишется с карты, но затем денежная сумма вернется на счет.

Подобная акция для пассажиров метро и МЦК действует и у системы «Мир» до конца года. Скидка в метро и на МЦК составит 15 рублей – по сравнению со стоимостью разовой поездки при оплате банковскими картами других платежных систем на турникетах в Московском метрополитене. Выгода достигается за счет возврата части стоимости поездки на счет карты. Стоимость разовой поездки по карте «Мир» составит 27 рублей.