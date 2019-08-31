РИАМО - 31 авг. В субботу у Кремлевской стены прошла торжественная церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в столицу Словении Любляну, говорится в сообщении пресс-службы компании «Мосгаз».

«Стартовавшая ровно в полдень церемония переноса пламени Вечного огня в Словению имеет особое значение. Во время Первой мировой войны на территории этой страны было около 40 тысяч пленных солдат российской армии. Во Вторую мировую войну в словенском городе Марибор располагался концлагерь для советских военнопленных, где с 1941 по 1942 год погибло больше пяти тысяч красноармейцев», - отмечается в материале.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сказал, что Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены – это символ скорби и дань памяти великому поколению победителей, защитников нашей страны, спасших Отечество и мир от фашизма.

«Завтра частица этого пламени будет перенесена в центр Европы, в столицу Словении Любляну, где будет зажжен Вечный огонь у памятника российским воинам, павшим в годы Первой и Второй мировых войн», - добавил Нарышкин.

Самой волнующей частью церемонии стало зажжение факела от Вечного огня. Эта миссия была доверена участнику Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Александру Никитенкову и командиру батальона Почетного караула 154-го отдельного комендантского полка Западного военного округа подполковнику Александру Курову. Факел из их рук принял военнослужащий батальона Почетного караула, и огонь был перенесен на специальную газовую колбу, переданную представителям Российского исторического общества.

Факел и временная газовая горелка, разработанные и переданные для церемонии специалистами АО «Мосгаз», представляют собой высоконадежное современное оборудование, обеспечивающее сохранность священного пламени во время торжественной церемонии и транспортировки.

Начальник управления аварийно-восстановительных работ по газоснабжению АО «МОСГАЗ» Игорь Романов рассказал, что уже более полувека «Мосгаз» отвечает за сохранность священного пламени в Александровском саду. Ежемесячно и дополнительно перед важными государственными праздниками лучшие слесари компании проводят комплексную его профилактику.

«Сегодня в торжественной церемонии переноса пламени используется уникальное оборудование, разработанное специалистами «Мосгаза», с помощью которого переносилось пламя в рамках патриотической акции «Эстафета Вечного огня» в 2015 году. Устройство временной горелки позволяет сохранять пламя при перевозке на большие расстояния. Для защиты пламени здесь использовано кварцевое стекло, выдерживающее высокие температуры. Это позволит успешно доставить Вечный огонь на борт самолета, где он будет перенесен в другое специальное устройство», - пояснил Романов.

1 сентября огонь будет доставлен в Любляну специальным бортом Минобороны России и при участии представительной российской делегации зажжен у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн», открытого президентом России Владимиром Путиным 30 июля 2016 года.

Церемония зажжения Вечного огня в Любляне приурочена к 80-летию начала Второй мировой войны, она станет важным символом общей исторической памяти и послужит напоминанием о роли Красной Армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.