РИАМО – 31 авг. В Москве ввели в график движение поездов метро на «серой» ветке после инцидента с пассажиром, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее движение поездов на участке «серой» ветки было приостановлено из-за падения человека на пути.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график», – говорится в сообщении.

Примерно в 15:48 на станции «Южная» под колеса прибывающего поезда упал человек. Он скончался. Следственные органы примут процессуальное решение по факту происшествия.