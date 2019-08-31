РИАМО – 31 авг. Человек, который упал на пути на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, погиб, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.
«Около 15:48 на станции метро «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошло падение пассажира на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, который по прибытию констатировал смерть пассажира», – говорится в сообщении.
Следственные органы примут процессуальное решение по факту происшествия.
Ранее движение поездов на участке «серой» ветки было приостановлено из-за падения человека на рельсы.
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