РИАМО – 31 авг. Человек, который упал на пути на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, погиб, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 15:48 на станции метро «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошло падение пассажира на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, который по прибытию констатировал смерть пассажира», – говорится в сообщении.

Следственные органы примут процессуальное решение по факту происшествия.

Ранее движение поездов на участке «серой» ветки было приостановлено из-за падения человека на рельсы.