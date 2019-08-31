РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. В микрорайоне Лаговский подмосковного Подольска в субботу отметили День деревни Гривно, на празднике провели конкурсы и мастер-класс по изготовлению осенних украшений, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Лаговский 31 августа отметили День деревни Гривно. Провели конкурсы для детей и взрослых с призами, угощали гостей, играла веселая музыка, можно было поучаствовать в мастер-классе по изготовлению осенних украшений. Также поздравили детей с началом нового учебного года и вручили первоклассникам подарки», - говорится в сообщении.

Теротдел благодарит сотрудников структурного подразделения «Родник» СДК «Романцево» под руководством Татьяны Нашивочниковой и старосту деревни Наталью Рахлееву за организацию и проведение праздника.