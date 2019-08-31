РИАМО - 31 авг. С начала 2019 года в столице произошло 439 аварий с участием детей, 474 ребенка получили травмы, сообщает в субботу РИА Новости.

«С начала года уже произошло 439 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, 474 ребенка ранено и два ребенка погибло», - сообщил заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения Александр Ходаков.

Он добавил, что примерно в 20% случаях аварии с участием детей происходили во дворах.

В столице есть тенденция к снижению количества аварий с участием детей, снизилось и число пострадавших в сравнении с прошлым годом, дополнил Ходаков.