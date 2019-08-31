РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Ремонт в универсальном спортивном центре (УСЦ) «Юность» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, в ходе которого обновили кровлю и бассейн, поменяли сантехнику и электрику, обошелся более чем в 5,5 миллиона рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» директор спортивного учреждения Олег Паскарь.

В УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск провели ремонтно-профилактические работы. Отремонтировали кровлю над бассейном и малым залом, сам бассейн, покрасили стены в фойе и коридоре, сделали парковочные места для инвалидов и провели ряд других необходимых работ. Также в новом спортивном сезоне руководство учреждения открыло пять новых групп по плаванию для занятий в бассейне.

«В первую очередь поменяли около 300 квадратных метров плитки вокруг бассейна на противоскользящую влагонепроницаемую. Тем самым мы решили проблему с течью, да и плитка уже устарела за 12 лет. Дополнительно сделали сливы, которые ранее не были предусмотрены в проекте, и тем самым решили проблему сбора воды, которая остается после купания. Также внутри бассейна отскакивала керамическая плитка, и мы поменяли точечно около 330 плиток. Всего мы потратили около 2,5 миллиона рублей из средств, полученных за платные услуги, на ремонт и 3 миллиона рублей из бюджета горокруга на бассейн», – сказал Паскарь.

По его словам, в бассейне теперь теплые полы, теплообменники и улучшенный обогрев воды. Также отремонтировали вентиляцию, манометры, поменяли сантехнику в раздевалках. Во всем центре заменили люминисцентные лампы на светодиодные, это даст экономии около 900 тысяч рублей в год.

«Сделали техническое обслуживание инвалидного кресла, провели испытания и поменяли шланги. Кресло понадобится 7-8 октября, когда в УСЦ «Юность» будут отмечать 20-летие паралимпийского комитета, члены которого приедут в Подольск в полном составе. Два дня будут проходить соревнования инвалидов по плаванию, дартсу и другим видам спорта», – добавил Паскарь.

В центре проводят более 240 мероприятий в год, в этом сезоне соревнований регионального, российского и международного уровней будет еще больше. Организаторы подали уже более 120 заявок, до февраля практически все выходные заняты.