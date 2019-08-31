РИАМО - 31 авг. Движение поездов восстановили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено движение после падения пассажира», — говорится в сообщении.

ЧП случилось на станции «Южная». Движения поездов не было от «Нагорной» до «Пражской». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Состояние человека пока не известно.