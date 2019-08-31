РИАМО - 31 авг. Падение человека на рельсы произошло на станции «Южная», приостановлено движение поездов, сообщил РИАМО в субботу представитель справочной службы Московского метрополитена.

«Сейчас прекращено движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. На станции «Южная» извлекают человека и, когда извлекут, тогда движение восстановится», - сказал собеседник агентства.

Физическое состояние человека неизвестно.

Ранее в Twitter-аккаунте столичной подземки сообщалось, что от «Нагорной» до «Пражской» нет движения поездов из-за падения пассажира на рельсы.