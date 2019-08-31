РИАМО - 31 авг. Экипаж дежурного санитарного вертолета в субботу днем эвакуировал беременную женщину с места ДТП на МКАД, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения пострадавших на пересечение МКАД с Дмитровским шоссе. По словам очевидцев там произошло ДТП, несколько человек пострадало. С места аварии санитарным вертолетом была эвакуирована беременная женщина», — говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу. Ее сопровождала авиамедицинская бригада.