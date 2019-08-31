РИАМО - 31 авг. С Щелковского шоссе Москвы доставили в больницу без сознания мужчину, на вид ему 35 лет, проводится проверка, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«30 августа в 09:30 в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним нарядом скорой медицинской помощи с адреса: Щелковское шоссе, дом 85, корпус 1, неизвестного мужчины, на вид 35 лет, который, находясь в коме неуточненного характера с параорбитальной гематомой, госпитализирован в реанимационное отделение», - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.