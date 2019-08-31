РИАМО - 31 авг. Более 1 миллиона рублей украли из коммерческого помещения на Братиславской улице в Москве, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

30 августа в 17:32 в службу «02» от безработного 1984 года рождения поступило сообщение о разбое по адресу: улица Братиславская, дом 12.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что трое неизвестных вошли в одно из коммерческих помещений жилого дома по указанному адресу (арендатор устанавливается), угрожая потерпевшему двумя предметами, похожими на пистолеты, открыто похитили у него более 1 миллиона рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.