РИАМО - 31 авг. На территории Московского региона вечером в субботу и утром в воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. В Московском регионе его объявили с 23:00 31 августа до 11:00 1 сентября.

Туман также прогнозируют в Ярославской и Тамбовской областях.

Утром в субботу в аэропортах Московского региона задержали и отменили более 100 рейсов из-за тумана. Местами невозможно было увидеть что-либо дальше 300 метров.

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.

Спасатели советуют быть особенно внимательными на дорогах. Водителям нужно снизить скорость, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, стоит воздержаться от выхода на улицу.