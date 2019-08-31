РИАМО - 31 авг. Площадку последнего летнего фестиваля «PRO лето» на проспекте Академика Сахарова уже посетили 20 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Здесь проходит концерт, хедлайнером которого станет американский певец Джейсон Деруло. Перед зрителями также выступят Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, «Дискотека Авария», Sabi Miss, Кристина Си», - отмечается в сообщении.

В числе приглашенных артистов — Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян. Концерт продлится до 20:00.

Кроме того, до 20:00 на проспекте будут работать семь спортивных площадок. На них проходят мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, а также шоу хайлайнеров и BMX-райдеров. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Также на главной выставке страны также пройдет масштабный концерт последнего летнего фестиваля. Он стартует в 19:30 и продлится до 23:00. Артистов выбирали сами горожане в проекте «Активный гражданин». На сцене возле арки главного входа ВДНХ выступят группы «Руки вверх!», «Дискотека Авария», а также Егор Крид, Мот, Клава Кока,Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man.

Кроме того, на ВДНХ продолжает работу фестиваль «Ритм моего города». Тема недели — street dance. Посетители могут поучаствовать в танцевальных мастер-классах, послушать лекции, встретиться с популярными блогерами.

Присоединились к фестивалю «PRO лето» и площадки «Цветочного джема». Здесь проходят кулинарные мастер-классы — гостей учат готовить варенье, джем и печь яблочные пироги. Все желающие могут понаблюдать за кулинарными баттлами. Это конкурс на лучший рецепт домашнего варенья, в котором участвуют жители всех округов. Победителя определят зрители после дегустации.

Фестиваль «PRO лето» развернулся на 22 городских площадках, а также на 24 площадках фестиваля-конкурса «Цветочный джем».