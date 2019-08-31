РИАМО - 31 авг. Из машины генерального директора одной столичной фирм украли имущества и денег почти на 1,4 миллиона рублей, проводится проверка, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Накануне ночью в службу «02» от генерального директора одной столичной фирм поступило сообщение о краже по адресу: улица Большая Андроньевская, дом 23.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что у дома по указанному адресу неизвестный, разбив стекло принадлежащей потерпевшему Audi А4, проник в салон, откуда совершил кражу сумки, в которой находились 20 тысяч долларов США, ноутбук, личные документы, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 1,4 миллиона рублей. Проводится проверка.