РИАМО - 31 авг. В несогласованном властями города публичном мероприятии в центре Москвы участвуют 750 человек, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В субботу проходит несогласованное массовое публичное мероприятие — шествие «Против политических репрессий» по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади.

«В центре Москвы в несогласованном властями города публичном мероприятии принимает участие около 750 человек», - говорится в сообщении.

Организатор данной несанкционированной акции Любовь Соболь уже получила предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

Акции протеста в Москве начались после отказа в регистрации некоторых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.

Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными. В связи с этим в столице проводились акции оппозиции как согласованные, так и несанкционированные. За организацию акций задержали нескольких незарегистрированных кандидатов, в том числе Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Любовь Соболь.

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