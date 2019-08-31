РИАМО – 31 авг. В Ленинском городском округе открылся новый детский сад на 200 мест, на открытии побывал глава муниципалитета Валерий Венцаль, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Детский сад расположен в микрорайоне Купелинка. Его могут посещать дети 3-7 лет.

«Здание дошкольного учреждения расположено в новом микрорайоне и является встроенно-пристроенным к жилому дому. На территории расположены прогулочные участки для 10 групп, на которых установлены яркие веранды и современные малые архитектурные формы», – говорится в сообщении.

Венцаль отметил, что округ успешно решает задачу по строительству новых образовательных учреждений, которую поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Для того, чтобы не было сбоев в возведении социальной инфраструктуры, существует только один способ обеспечить результат: быть в постоянном контакте с застройщиками, вести строгий контроль строительства и осуществлять регулярные выезды на стройплощадку. Другого рецепта не придумано», – сказал глава округа.

В 2020 году в округе планируется завершить строительство еще пяти дошкольных образовательных учреждений. За два года будет создано более 2,7 тысячи мест в детсадах.