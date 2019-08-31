РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 авг. В субботу в торжественной линейке в УСЦ «Юность» в Подольске, посвященной открытию нового спортивного сезона, приняло участие около одной тысячи человек, сообщил «РИАМО в Подольске» директор спортивного учреждения Олег Паскарь.

В мероприятии в УСЦ «Юность» микрорайона Климовск в качестве почетных гостей приняли участие первый заместитель главы городского округа Подольск Виктор Чуб, депутат Московской областной думы Павел Максимович, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации горокруга, мастер спорта международного класса, победитель первенства мира по греко-римской борьбе Сергей Сабинин.

«В УСЦ «Юность» 31 августа прошла торжественная линейка, посвященная открытию спортивного сезона 2019-2020 годов. В торжественной части почетные гости наградили отличившихся в прошлом спортивном сезоне сотрудников и спортсменов УСЦ «Юность». Затем спортсмены секций карате, спортивно-бальных танцев, баскетбола и фитнес-аэробики выступили с показательными выступлениями. На мероприятии присутствовало около 1000 человек, в том числе 600 родителей и 400 детей», – сказал Паскарь.

По его словам, в спортивном центре не только сохранили высококвалифицированный тренерский состав сезона 2018-2019 годов, но и дополнительно открыли пять групп по плаванию и секцию женского футбола.

Чуб поздравил коллектив и руководство УСЦ «Юность» с открытием нового спортивного сезона. Он отметил, что «Юность» является центром спортивной жизни Климовска, где занимаются более 2 тысяч воспитанников. В центре можно заниматься плаванием, баскетболом, гандболом, карате, дзюдо, фитнес-аэробикой, танцами, мини-футболом и многими другими видами спорта.

«Бюджет Московской области строится по принципу социальной справедливости и социального участия. Более 156 миллионов рублей было выделено для того, чтобы улучшить состояние спортивных объектов Московской области. Уверен в том, что все, что вкладывается в детей и спорт, – это наш золотой фонд», – сказал депутат Мособлдумы Максимович.

Он пожелал воспитанникам высоких результатов, а преподавателям – радоваться их достижениям.