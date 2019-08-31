РИАМО - 31 авг. На севере Москвы в аварии погиб мотоциклист, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

30 августа в 16:57 по адресу: Москва, улица Флотская, дом 54 водитель Skoda Superb при развороте не уступил дорогу и совершил столкновение со следовавшим во втором ряду в попутном направлении мотоциклом Honda VFR800FI под управлением мужчины 1985 года рождения.

«В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, труп направлен в танатологическое отделение (морг) №2; пассажирка мотоцикла 1992 года рождения с ушибом грудной клетки нарядом скорой медицинской помощи госпитализирована в больницу», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.