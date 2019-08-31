РИАМО - 31 авг. Неизвестный украл из магазина на улице Святоозерской в Москве свыше миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

21 августа в полицию поступил материал проверки по обращению к ним специалиста департамента корпоративной безопасности ПАО 1970 года рождения о недостаче, выявленной при проведении инвентаризации в магазине по адресу: улица Святоозерская, дом 1А.

«Установлено, что в период с 26 апреля 2018 года по 4 апреля 2019 года в магазине ПАО, расположенном по указанному адресу, неизвестный совершил кражу принадлежащих данному ПАО товарно-материальных ценностей на сумму свыше 1 миллиона рублей, скрылся», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.