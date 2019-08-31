РИАМО – 31 авг. В соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео момента соревнований велосипедистов в Подмосковье, пользователей восхитил спортсмен, спасший ребенка от травмы, пишет сайт kp.ru.

На кадрах видно, что спортсмен начал падать за пределы трассы, в падении он успел поднять ребенка, в которого едва не врезался, и помочь ему избежать травм.

«В Московской области во время соревнований велосипедистов чуть не произошло ЧП, в результате которого могла бы серьезно пострадать маленькая девочка. Однако благодаря быстрой и правильной реакции, спортсмен успел сгруппироваться и подхватить ребенка руками. Тем самым мужчина предотвратил возможные страшные последствия для здоровья девочки», — говорится в сообщении.

Пользователи похвалили действия и реакцию спортсмена в такой экстренной ситуации.

«Может случиться со всеми, и пешком идя споткнуться. Его действия в данном ЧП однозначно вызывают уважение», — написал Семен Новиков.