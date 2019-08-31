РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 авг. В парке подмосковных Котельников в субботу проходит День города, в рамках празднования был дан старт балу первоклассников, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в парке «Белая дача» празднуется День города Котельники. Начальник отдела культуры и туризма администрации Котельников Елена Литвинова дала старт балу первоклассников.

«Вы сегодня такие красивые, завтра вы придете уже на линейку в школу, завтра у вас начнется новая почти взрослая жизнь. Она будет очень интересной, вы узнаете много о нашем городе. Вы станете большими настоящими учениками», - сказала Литвинова.