РИАМО - 31 авг. Полиция расследует разбойное нападение на мужчину на Голубинской улице в Москве, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Накануне утром в службу «02» от безработного 1971 года рождения поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Голубинская, дом 32/2.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу неизвестный нанес побои пострадавшему, открыто похитил у него сумку, в которой находились 500 тысяч рублей (деньги личные), скрылся», - сказал собеседник агентства.

Мужчина с ушибом мягких тканей шеи обращался в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен. По данному факту возбуждено уголовное дело.