РИАМО - 31 авг. Благоустройство улицы Чаплыгина и квартала, который к ней примыкает, будет завершено ко Дню города Москвы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Надо отметить, что этот квартал находится между улицей Покровка, Мясницкой улицей, Садовым кольцом и Бульварным кольцом. Этот квартал включает в себя большое количество объектов жилого фонда, здесь театр Табакова, здесь высшие учебные заведения, школы <…>. Порядка 60 исторических фасадов приведено в порядок. Проведена модернизация системы уличного освещения», - сказал Бирюков.

Он также отметил, что все эти работы выполнялись по согласованию с жителями и главная задача - сохранить тот исторический облик, который был задуман в былые времена архитекторами и проектировщиками.