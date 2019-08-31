РИАМО - 31 авг. В Коломенском городском округе с начала года на благоустройство территорий образовательных учреждений, оборудование спортплощадок, закупку технического оборудования и учебных пособий из бюджетов всех уровней выделили более 176 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

В частности, новые объекты для занятий спортом появились в школе №11 и Карасевской школе. В последнем образовательном учреждении побывал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

«Здесь появились новые асфальтовые дорожки и баскетбольная площадка с резиновым покрытием. Объекты построены на средства депутатского фонда и муниципального бюджета», - рассказал Лебедев.

По данным пресс-службы, текущий или капитальный ремонт был сделан в 41 общеобразовательном учреждении.