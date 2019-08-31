РИАМО - 31 авг. В субботу в Москве после большой реконструкции открылся детский зоопарк, посетители смогут контактировать с животными, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В экспозиции представлены домашние породы млекопитающих и птиц из разных стран мира. Это альпаки, шотландская корова Хайленд, валлийские козы и овцы, овцы породы уэссан, ленточные гуси, фазаны, карликовые кролики, павлины и многие другие.

«Звездами коллекции я бы назвала ослов Пуату и овец породы бордер-лейстер. Последние обладают удивительной внешностью: они крупные, у них кудрявая, очень мягкая шерсть и удлиненные уши, напоминающие заячьи, за которые я называю их «овцезайцами». А осел Пуату — наша гордость. Этот вид появился в Московском зоопарке впервые за всю историю», — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В зоопарке животные смогут контактировать с посетителями. На площадке постоянно будут находиться зоологи-киперы, так как оставлять гостей наедине с обитателями зоосада недопустимо. Специалисты также будут следить за самочувствием зверей и регулировать доступ на контактную площадку.

Животных можно будет покормить из рук, но только специальным кормом из аппаратов, установленных в зоопарке.

На территории зоосада работает городская ферма с лабораториями. В одной установлен инкубатор, где домашние птицы вылупляются из яиц, а в другой этих птенцов выращивают в искусственных условиях.

Дети и взрослые смогут посещать образовательные курсы. Курсы для взрослых будут посвящены тому, как открыть собственный зоопарк. Слушателям расскажут о правилах содержания различных видов, о том, как выстраивать контакт животного с человеком, и о бюрократических нюансах открытия.

Детский зоопарк находится на территории Московского зоопарка на улице Большая Грузинская.