РИАМО - 31 авг. Накануне исполняющий обязанности руководителя администрации Воскресенского района Артур Болотников встретился с будущими мамами в акушерско-гинекологическом корпусе Воскресенской первой районной больницы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева уже с 1 сентября 2019 года здесь, как и во всем регионе, начнется реализация проекта «Стань мамой в Подмосковье». При выписке из отделения мамы малышей смогут выбрать в подарок набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей», - отмечается в материале.

Также для удобства женщин, которые только стали мамами, в роддомах и перинатальных центрах будут работать сотрудники ЗАГС. Они будут оформлять все необходимые документы для малыша.

«Был рад сегодня встретиться и рассказать будущим мамам о запуске нового проекта «Стань мамой в Подмосковье». Уверен, что бонусы, которые предполагает акция, порадуют всех членов семьи. Также лично проверил условия проживания пациентов и работу медперсонала», - сказал Болотников.

Он также добавил, что в отделениях работают врачи высшей категории, кабинеты оснащены самым современным оборудованием, а также постоянно вводятся новые услуги, направленные на создание комфортных условий для тех, кто готовится стать родителями.

«Вижу, что качество медицинской и социальной помощи мамам и их малышам в Подмосковье растет с каждым годом», - подытожил Болотников.