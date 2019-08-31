РИАМО - 31 авг. В ходе конфликта на улице Маршала Кожедуба в Москве бомж избил мужчину, после чего пострадавший обратился в больницу, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

28 августа в 20:32 в службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о самостоятельном обращении к ним безработного 1978 года рождения, который с переломом ребер и множественными ссадинами тела госпитализирован в медицинское учреждение. На следующий день была получена справка с уточненным диагнозом: закрытая травма живота, разрыв селезенки, закрытая травма груди, перелом двух ребер.

«30 августа сотрудники полиции задержали бомжа, который изобличен в том, что по адресу: улица Маршала Кожедуба, дом №14, в ссоре руками и ногами причинил указанные телесные повреждения потерпевшему, скрылся», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.