РИАМО - 31 авг. Специалисты Главного управления МЧС России по Московской области напомнили о правилах отдыха у воды, в частности, необходимо быть осторожными, а также помнить и неукоснительно соблюдать правила безопасности, сообщается на сайте ведомства.

Жители Подмосковья должны помнить, что даже теплый летний водоем небезопасен, в любой момент вода может преподнести неприятные сюрпризы.

«Чтобы отдых не омрачился трагедией, нужно усвоить несколько простых правил: не купаться в незнакомом месте, где нет других отдыхающих. Помните, что места для купания выбираются с соблюдением мер безопасности местности. Дно реки или водоема должно быть у берега мелким, без резких перепадов глубины и очищенное от камней и коряг», - отмечается в материале.

Также нельзя прыгать или нырять в незнакомом месте, на дне могут быть опасные для жизни предметы. Нужно обращать внимание на цвет и запах воды, в идеале прозрачность воды должна быть не менее метра. Не стоит купаться в водоемах, в которые заходят животные.

Также нельзя забывать, что дети могут купаться только в сопровождении взрослых. Необходимо постоянно следить за поведением детей в воде - ни в коем случае не позволяйте детям играя, хвататься за руки и ноги друг друга, иначе есть риск наглотаться воды.

Спасатели напомнили и о времени пребывания ребенка в воде, которое нужно увеличивать постепенно, начиная с 5-7 минут, чтобы не наступило переохлаждение организма. В любом случае, маленьким детям нежелательно пребывать в воде дольше 15 минут, а подросткам можно разрешить купаться до получаса.

Кроме этого, детей лучше водить купаться утром или вечером, когда солнце не так сильно припекает, температура воды не менее 20 градусов, а температура воздуха не менее 24. С 12:00 до 15:00 лучше воздержаться от купания, так как это время максимальной солнечной активности и велик риск получить тепловой удар.

Необходимо также помнить, что запрещается организовывать и проводить любые мероприятия на воде в зоне водозаборных станций, плотин, пристаней, причалов, переправ портов и других гидротехнических сооружений. Категорически запрещены любые мероприятия в зонах проведения любых гидротехнических работ, особенно взрывных.

И категорически запрещается подплывать к любым судам, как движущимся, так и стоящим на якорной стоянке, особенно к затопленным или частично затопленным. Также нельзя приближаться к плавающему топляку - это смертельно опасно, особенно при волнении на водоеме и на течении.

«И самое важное правило для родителей - следить за детьми в воде! Дети, не умеющие плавать, могут заходить в водоем не глубже, чем по пояс и только под присмотром лиц, умеющих плавать. Вода - опасная стихия, поэтому взрослый должен быть всегда рядом, особенно если ребенок не умеет плавать», - заключается в материале.