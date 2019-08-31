РИАМО - 31 авг. Работы по благоустройству на улице Рождественка будут полностью завершены в ближайшие три-четыре дня, в День города москвичи уже смогут наслаждаться архитектурным обликом исторической улицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.



«На улице Рождественка работы будут завершены в ближайшие три-четыре дня. В День города здесь москвичи будут гулять и наслаждаться красотами архитектурного облика этой исторической улицы. Выполняя работы по улице Рождественка, необходимо отметить, что пять переулков, которые ее пересекают, тоже благоустроены. Таким образом, получился целый квартал от улицы Лубянка до Неглинной улицы», - сказал Бирюков.



По его словам, такие подходы к благоустройству характерны не только для центра, но и для других отдаленных территорий города. Большая часть объектов, которые приводились в порядок в этом году по согласованию с москвичами, - это объекты за пределами Садового кольца.

До конца 2019 года в центре Москвы планируют провести обустройство и озеленение 16 общественных пространств.