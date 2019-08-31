РИАМО - 31 авг. 12-летняя девочка, пострадавшая при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Клин, доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Легкомоторный самолет «Сигма» совершил жесткую посадку в районе деревни Минино городского округа Клин днем в субботу. Возгорания воздушного судна не произошло. Пилот погиб, 12-летняя пассажирка пострадала.

«12-летняя девочка доставлена в Клинскую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас девочка находится в реанимации, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», - сказал собеседник агентства.

Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье>>