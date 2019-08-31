РИАМО - 31 авг. Порядка 90% объектов от плана в 2019 году уже благоустроили, также работы еще продолжаются на парковочных и дворовых территориях, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Масштабные работы подходят к своему завершению. Необходимо отметить, что сегодня примерно 90% объектов, которые мы планировали для производства работ в текущем году, завершены. Это начиная от малых объектов и заканчивая крупными объектами. . Примерно 4,5 тысячи объектов, включая дворовые территории, в текущем году в Москве благоустраиваются и будут благоустроены. Также 255 особо значимых крупных объектов, включая парковые территории, находятся в стадии завершения», - сказал Бирюков.



По его словам, в этом году отмечается небывалые объемы благоустройства, которые ранее не реализовывались в Москве и в других городах страны.



«Надо сказать, что для работы в текущем году были привлечены примерно 25 проектных бюро и институтов, которые сделали свои проработки и мы их внедрили в реализацию. Многие молодежные коллективы дали свои проектные решения, в том числе Московский градостроительный институт», - отметил Бирюков.