РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Спортсмены «РосМолСпорт МО» из Люберец на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском представили экстремальное шоу, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт Московской области».

30 августа в рамках МАКС-2019 состоялось открытие военно-патриотической выставки. Сразу же после приветственного слова главы горокруга Жуковский Юрия Прохорова на площадку для яркого выступления были приглашены представители РОО «РосМолСпорт МО».

«Первым начинал программу общественников председатель организации Сергей Агаджанян тяжелым сплит-номером, во время которого надул подряд до разрыва 5 медицинских грелок. После чего шло показательное выступление по каратэ киокусинкай от спортивного клуба «Медведь» Ката, которую показал воспитанник клуба Алексей Спорягин, под руководством обладателя черного пояса по карате киокусинкай Андрея Дьяченко. Далее был выполнен зрелищный каскадерский номер - ломание черенка лопаты об плечо с участием Дениса Шпигеля», - говорится в сообщении.

Помочь в организации мероприятия и поддержать спортсменов из региональной организации приехали ее сторонники из молодежного парламента при совете депутатов горокруга Люберцы, а также представители МГЕР горокруга Люберцы. Закончилось мероприятие общим фотографированием.