РИАМО - 31 авг. Последний день лета в столице в этом году будет довольно теплым, а более 100 лет назад 31 августа в Москву пришли заморозки, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 1885 году под утро температура понизилась до отрицательных значений, минус 1,2 градуса. И это самые ранние заморозки, когда-либо отмечавшиеся в Москве», — говорится в сообщении.

А самый теплый последний день лета отмечался в далеком 1890 году. Тогда максимальная температура в Москве повысилась до плюс 31,8 градуса.

Год назад 31 августа температура воздуха в дневные часы не превысила плюс 23,3 градуса.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве воздух прогреется до 21-23 градусов. Осадков и сильного ветра не ожидается.