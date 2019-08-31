РИАМО - 31 авг. По факту жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном городском округе Клин возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Легкомоторный самолет «Сигма» совершил жесткую посадку в районе деревни Минино городского округа Клин днем в субботу. Возгорания воздушного судна не произошло. Пилот погиб, 12-летняя пассажирка пострадала.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», - сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

По его словам, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям пилота, в том числе по возможному оказанию коммерческих услуг.

Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье>>