РИАМО - 31 авг. Со 2 по 8 сентября участники проекта «Московское долголетие» смогут побывать на мастер-классах по зумбе, станцевать латино и фламенко, поучаствовать в викторине и посетить интерактивный концерт, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В районе Южнопортовый (Новоостаповская улица, дом 10, строение 1) 4 сентября состоится фестиваль художественно-прикладного творчества. Гостей ждут выставка работ участников проекта, мастер-классы по рисованию и декоративно-прикладному искусству. Начало в 11:00», - говорится в сообщении.

В городе Московском (микрорайон 1, дом 49) в этот же день проведут II ежегодный фестиваль «Московского долголетия» Троицкого и Новомосковского округов. Здесь пройдут мастер-классы, уроки зумбы, йоги и скандинавской ходьбы, а также модный показ участниц школы «Королевская осанка». Начало в 11:00.

5 сентября в 14:00 в Южнопортовом (Шарикоподшипниковская улица, дом 38) проведут уроки зумбы и дискотеку в стиле латино. А в это же время в Капотне (1-й квартал Капотни, дом 14, актовый зал) состоится фестиваль творчества «Город мастеров». Его участники побывают на мастер-классах «Московского долголетия» и узнают о новых занятиях проекта в районе.

В филиале «Ломоносовский» центра социального обслуживания Гагаринского района (Ленинский проспект, дом 60/2) 5 сентября в 12:00 начнется викторина «Музыкальный калейдоскоп». Участники посоревнуются в конкурсах, разгадают загадки и послушают любимую музыку.

Центр социального обслуживания Бутырского района приглашает 6 сентября участников «Московского долголетия» на интерактивный концерт «Московских окон негасимый свет...», приуроченный ко Дню города. Он начнется в 13:30. На сцене выступят музыканты самодеятельного хора района «Лейся, песня!».

6 сентября в 12:00 в парке у прудов «Радуга» пройдет вечер, посвященный испанской культуре. Посетителей научат танцевать фламенко.