РИАМО - 31 авг. Система, разработанная Мосгосэкпертизой, осуществляет автоматическую проверку проектных решений по объектам в виде цифровых моделей, на сегодняшний момент реализовано более 300 автоматических проверок с применением нового программного обеспечения, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.

«Система проверяет цифровые модели на соответствие общим требованиям для их экспертной оценки, а также на соответствие требованиям действующих норм в сфере строительства. Общее количество проверок, реализованных в системе в настоящее время, составляет более 200 общих и более 130 нормативных», - отметил руководитель проектного офиса по внедрению BIM-технологий Мосгосэкспертизы Денис Давыдов.

Он подчеркнул, что на сегодня автоматизирована проверка моделей, представленных в формате IFC, по разделам «Архитектурные решения», «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения» и «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для трех видов объектов капитального строительства (жилые дома, объекты образования и здравоохранения).

«Эксперты, при проверке проектной документации могут обращаться к данной системе, проводить автоматические проверки и отслеживать истории проведенных проверок. В общей сложности для одной цифровой модели небольшого жилого дома количество общих и нормативных проверок сейчас достигает нескольких десятков тысяч, и они проводятся в считанные секунды, формируя по итогу отчет об ошибочных данных», - сказал Давыдов.

На текущий момент ведутся работы по развитию системы в части гибкой настройки логики автоматизированных общих и нормативных проверок. В результате экспертам, работающим с проектной документацией, выполненной с применением BIM, будет доступен функционал по формированию индивидуальных проверок.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов в свою очередь отметил, что комитетом проводится активная работа по внедрению BIM-технологий.

«Разработка такого автоматизированного информационного решения началась в 2017 году, и уже сейчас оно активно используется при тестировании на «пилотных» проектах. Требования к цифровым моделям были разработаны в рамках плана мероприятий по внедрению BIM-технологий в деятельность столичного Стройкомплекса, регулярно проводится их актуализация и разрабатываются дополнения. Мы надеемся, что данный инструмент станет прообразом многих других полезных решений на основе BIM», - сказал Леонов.