РИАМО – 31 авг. Появилось видео с места крушения легкомоторного самолета в городском округе Клин, пишет в субботу сайт kp.ru.

На записи видно, что от самолета осталась лишь груда металлолома, кабина смята, детали разбросаны в радиусе нескольких метров. Воздушное судно приземлилось в поле, не месте работают сотрудники МЧС.

«На борту авиасудна находились два человека — пилот и 12-летняя девочка. Сейчас она находится на месте инцидента и ждет вертолет для транспортировки в реанимацию», — говорится в сообщении.

По данным издания, у ребенка подозрение на перелом позвоночника.

Легкомоторный самолет «Сигма» совершил жесткую посадку в районе деревни Минино городского округа Клин днем в субботу. Возгорания воздушного судна не произошло.

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