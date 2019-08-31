РИАМО – 31 авг. Появилось видео с места крушения легкомоторного самолета в городском округе Клин, пишет в субботу сайт kp.ru.
На записи видно, что от самолета осталась лишь груда металлолома, кабина смята, детали разбросаны в радиусе нескольких метров. Воздушное судно приземлилось в поле, не месте работают сотрудники МЧС.
По данным издания, у ребенка подозрение на перелом позвоночника.
Легкомоторный самолет «Сигма» совершил жесткую посадку в районе деревни Минино городского округа Клин днем в субботу. Возгорания воздушного судна не произошло.
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