РИАМО – 31 авг. В канун нового учебного года столичный департамент информационных технологий решил напомнить студентам, как оформить карту москвича и какие преимущества она дает, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Школьники, которые в этом году окончили столичные учебные заведения, уже хорошо знакомы с возможностями карты москвича для учащегося. При поступлении в вуз ее необходимо переоформить – заменить на карту для студента. Те, кто поступил в московские вузы из других городов, также смогут воспользоваться преимуществами карты москвича: оформить ее студенты могут независимо от того, где зарегистрированы», – сказал заместитель генерального директора ГУП «Московский социальный регистр» Денис Белевцев.

Карта москвича дает студентам возможность пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, получать скидки в большом количестве магазинов и предприятий столицы, записываться к врачу с помощью инфокиосков в поликлинике. Кроме того, это полноценная банковская карта с бесплатным обслуживанием и технологией бесконтактной оплаты. Ее можно использовать для покупок, получения стипендии и других социальных выплат.

В 2018 году карту москвича получили около 100 тысяч студентов, более 9 тысяч аспирантов и примерно 7,5 тысячи ординаторов.

Оформить карту москвича могут студенты и аспиранты, обучающиеся по очной форме в столичных вузах, а также ординаторы, обучающиеся по программам ординатуры в аккредитованных учреждениях Москвы. Если студент или аспирант зарегистрирован в Москве, но учится в вузе за пределами столицы, он также может оформить карту.

Студенты, аспиранты и ординаторы с российским гражданством могут оформить карту москвича онлайн на портале mos.ru. Для этого необходимо зайти в раздел «Услуги», перейти на вкладку «Образование», затем нажать «Высшее» и выбрать услугу «Карта москвича для студента/ординатора/аспиранта» или пройти по ссылке и нажать на кнопку «Получить услугу». В специальной форме следует указать паспортные данные, адрес регистрации, выбрать вуз и курс, а также прикрепить фотографию в формате JPEG. После заполнения формы нужно выбрать один из московских центров «Мои документы», в котором будет удобно получить карту.

Карту москвича изготовят не позднее 30 дней после подачи документов. Как только она будет готова, в личном кабинете заявителя на портале mos.ru появится соответствующее сообщение. Чтобы получить готовую карту в центре «Мои документы», нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Если у студента нет российского гражданства, ему нужно подать заявление на выпуск карты в любом центре «Мои документы».