РИАМО - 31 авг. В Реутове у местного жителя угнали автомобиль Mazda CX-5 за 1,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«Владелец машины обратился в полицию утром 30 августа. Он сообщил, что его автомобиль угнали с улицы Ашхабадская в период с 20:00 29 августа до 06:40 30 августа», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.