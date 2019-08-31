РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. В поселке Томилино подмосковных Люберец отремонтировали дороги на четырех улицах, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

В поселке Томилино силами ООО «Дорожная графика» в рамках плана по ремонту дорог на 2019 год выполнены работы по ремонту дорог.

«Ремонт дорог производился по следующим адресам: улица Гоголя, вблизи дома №54 до закрытого переезда, улица Твардовского, Комсомольский проезд, улица 2-ая Тупиковая. Также дороги отремонтировали в деревне Кирилловка», - говорится в сообщении.