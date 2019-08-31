РИАМО - 31 авг. В столичных поликлиниках каждый месяц проводятся десятки акций, направленных на профилактику заболеваний и их раннее выявление, на неделе со 2 по 7 сентября москвичи смогут пообщаться с врачами различных специальностей, получить важные практические навыки, а также познакомиться с общими принципами самодиагностики, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В понедельник, 2 сентября, дети из многодетных семей района Левобережный смогут пройти диспансеризацию в детской городской поликлинике №133 (улица Смольная, дом №55А). Кроме того, здесь состоится мастер-класс по оказанию доврачебной помощи детям в случае травм, который проведут опытные врачи-травматологи. Начало в 13:00. Подробную информацию можно получить по телефону: +7 (499) 457-32-71.

В Капотне все желающие могут посетить занятие в школе для молодых родителей, которое пройдет в 11:00 в филиале №4 детской городской поликлиники №148 (3-й квартал Капотни, дом №27). Занятие будет посвящено подготовке комнаты к появлению новорожденного. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (499) 638-32-48.

3 сентября жителей района Крылатское, прикрепленных к городской поликлинике №195 (улица Крылатские Холмы, дом №51), ждут на занятии в школе пациента. Врачи расскажут о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и о том, как снизить риск инфаркта и инсульта. Приглашаются жители района из группы риска. Начало в 14:00. Дополнительная информация по телефонам: +7 (495) 182-20-22 и +7 (495) 413-27-84.

В городской поликлинике №201 (Зеленоград, корпус 2042) в 13:00 пройдет занятие в школе профилактики заболеваний костно-мышечной системы и суставов. Приглашаются жители районов Крюково, Старое Крюково, Матушкино и Савелки. Подробную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 011-02-37.

Жители района Коптево на встрече с врачами филиала №3 городской поликлиники №6 (3-й Новомихалковский проезд) узнают о том, как снизить риск онкологических заболеваний. Специалисты расскажут о факторах риска наиболее распространенных форм онкологии и о возможностях диагностики и лечения, существующих в Москве. Начало в 13:00. Подробная информация по телефону: +7 (495) 611-25-22.

В среду, 4 сентября, для жителей поселений Вороновского и Роговского в Вороновской больнице (поселок ЛМС) в 13:00 пройдет лекция о вреде алкоголизма. При необходимости врачи дадут рекомендации по лечению этого заболевания. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (499) 653-54-09.

Желающие узнать, как правильно питаться при сердечно-сосудистых заболеваниях, приглашаются на встречу с врачами городской поликлиники №64, которая пройдет в центре социального обслуживания «Мещанский» (улица Бауманская, дом №36). Специалисты дадут общие рекомендации, а также ответят на вопросы. Начало в 11:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 276-16-97.

В филиале №1 детской городской поликлиники №143 (улица Яснополянская, дом №8) 5 сентября в 10:00 пройдет занятие в школе для молодых родителей. Специалисты расскажут о правилах гигиены и ухода за новорожденным, а также ответят на интересующие вопросы. Получить подробную информацию можно по телефону: +7 (499) 638-31-43.

В этот же день в филиале №4 городской поликлиники №6 (улица Немчинова, дом №14) состоится лекция, посвященная профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Врачи расскажут об основных факторах риска и о том, как можно диагностировать такие заболевания на ранней стадии и не допустить, чтобы они привели к инвалидности. Также специалисты объяснят важность профилактических прививок. Начало в 14:00. Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 611-25-22.

На встрече с врачами детской городской поликлиники №145 (улица Борисовские Пруды, дом №10) можно будет узнать о важности вакцинопрофилактики гриппа. Родителям расскажут о пользе прививок как единственного надежного средства защитить своего ребенка от опасного вирусного заболевания. Начало в 12:30. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (495) 342-35-57.

6 сентября для жителей района Бирюлево Западное в городской поликлинике №52 (улица Медынская, дом №7, корпус 1) пройдет лекция о здоровом образе жизни. Эксперты расскажут о принципах рационального питания и важности физической активности для сохранения здоровья. Начало в 13:00. Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 431-55-22.

А жителей района Крылатское, прикрепленные к поликлинике №195 (улица Крылатские Холмы, дом №51), приглашают на день открытых дверей в отделении медицинской профилактики. Помимо знакомства с диагностическими возможностями учреждения, здесь можно будет пройти диспансеризацию и получить рекомендации по дальнейшим обследованиям. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Начало в 08:00.

7 сентября День открытых дверей пройдет в городской поликлинике №12 (улица Комарова, дом №5, корпус 1). Здесь посетители узнают о диагностических обследованиях, которые можно пройти в учреждении. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Начало в 09:00. Подробная информация по телефону: +7 (499) 989-40-47.

В детской городской поликлинике №11 (улица Грекова, дом №10А) в 15:00 состоится занятие в школе здоровья. Встреча будет посвящена профилактике сахарного диабета. Приглашаются все желающие. Уточнить информацию можно по телефону: +7 (499) 638-31-33.

В День открытых дверей в городской поликлинике №22 (улица Кедрова, дом №24) все желающие могут не только проверить состояние своего здоровья, но и получить информацию о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, а также консультацию врачей-терапевтов. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. Начало в 11:00. Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 637-84-20.