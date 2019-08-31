РИАМО - 31 авг. Легкомоторный самолет «Сигма» совершил жесткую посадку в районе деревни Минино городского округа Клин, в кабине находилось два человека, пилот скончался от полученных травм, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:03 от очевидцев поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в деревне Минино городского округа Клин. Подразделения МЧС и скорой помощи выдвинулись на место. Было установлено, что это был двухместный легкомоторный самолет «Сигма». В кабине находилось два человека - пилот и девочка 12-ти лет. При жесткой посадке пилот от полученных травм скончался, а девочка получила переломы и была передана медикам», - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорания легкомоторного самолета не произошло.