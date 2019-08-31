РИАМО - 31 авг. Скидки москвичам и туристам на площадках фестиваля «Цветочный джем» дарят организаторы, для этого нужно скачать мобильное приложение, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«Городской проект «Московские сезоны» запустил программу лояльности: пользователи официального мобильного приложения смогут приобрести товары со скидкой до 10%», — говорится в сообщении.

Пользователям приложения «Московские сезоны» доступны скидки на 15 площадках фестиваля «Цветочный джем». Фестиваль проходит с 22 августа по 8 сентября. Гости могут посетить цветочный бал, дизайнерский маркет, дни Англии и Германии, дни кукольных театров, мастер-классы и многие другие интересные мероприятия.

На площадках можно купить сувениры, джемы и варенья, пироги и закуски, домашнюю утварь, а также одежду и аксессуары. Скидки предоставляются при предъявлении электронной карты лояльности, которую можно найти в разделе «Профиль» в мобильном приложении.

«Для неавторизованных пользователей размер скидки составит 3% от суммы покупки. После авторизации в приложении скидка вырастет до 5%. При совершении покупок в торговых шале на сумму более 8 тысяч рублей скидка увеличивается до 7%, а когда траты превысят 15 тысяч рублей — до 10%», — говорится в сообщении.

Скидки действуют на следующих площадках: площадь Революции, 2; Камергерский переулок; Тверской бульвар, у памятника Есенину; Тверской бульвар, у памятника Тимирязеву; Городецкая улица, 1; Святоозерская улица, 1; площадь Славы; бульвар Дмитрия Донского, 11; Ореховый бульвар, 24; Профсоюзная улица, 41; Матвеевская улица, 2; Перерва улица., 52 ; Митинская улица, 31 ; Зеленоград, площадь Юности, 2; Троицк, Сиреневый бульвар, 1.