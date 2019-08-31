РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 авг. Порядка 10 ретроавтомобилей показали на выставке в честь космического автопробега в Королеве в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу в Королеве на площади перед ДиКЦ «Костино» проходит выставка ретроавтомобилей, посвященная автопробегу от Королева до Байконура.

«В июле мы провели автопробег до Байконура, проехали более 2,5 тысячи километров и представили город на заключительном пуске ракеты с «Гагаринского старта». Сегодня (31 августа - ред.) мы с удовольствием рассказываем о своем путешествии, делимся впечатлениями и рассказываем о наших машинах», - сказал руководитель клуба старинных автомобилей «Старый дилижанс» Николай Марсов.

Участники автопробега получили благодарности главы города Александра Ходырева.

В празднике принимают участие и городские коллективы. На площади они показывают свои номера, танцуют, поют, проводят игры и конкурсы. Посмотреть автомобили можно будет в течение всей субботы до 18:00.