РИАМО - 31 авг. В подмосковном Воскресенске сотрудники полиции спасли мальчика, который оказался под завалами обрушенного здания, сообщается на сайте МВД РФ.

В дежурную часть Воскресенска поступило сообщение от местного жителя о пропаже его 10-летнего сына. Отец подробно описал приметы несовершеннолетнего, и сотрудники полиции начали поисковые мероприятия.

«Старший оперуполномоченный уголовного розыска Евгений Шпагин и старший участковый уполномоченный полиции Валерий Евсюков обнаружили ребенка в одном из заброшенных зданий на улице Железнодорожной. Он находился в беспомощном состоянии под упавшими кирпичами разрушенной стены здания», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские извлекли мальчика из-под завала, оказали ему первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.